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محمد حفظي يتوجه بالشكر ليوسف شريف رزق الله: لولاه ما كنت أنا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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محمد حفظي
محمد حفظي
شيماء عطية
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توجه المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشكر للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، معربا عن افتخاره بمنح الدورة ال٤١ من المهرجان لروحه، مؤكدا أنه لولا الراحل لما كان هو.

وأضاف "حفظي" أن المهرجان كرم "رزق الله" العام الماضي في حياته، وكانت لحظة مؤثرة في حياته.

ولفت "حفظي" إلى أن إدارة المهرجان قررت تحمل جائزة الجمهور اسم الناقد الراحل يوسف شريف، بدعم من باديا، بقيمة ٢٠ ألف دولار، وتمنح لأفضل فيلم بتصويت الجمهور

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، للكشف عن تفاصيل الدورة 41، والتي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري برئاسة المنتج محمد حفظي، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

بحضور كل من اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.
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