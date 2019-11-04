موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة في المتناول عندما يحل فريق جينك البلجيكي، ضيف سهل نسبيا علي فريق ليفربول الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر.





موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.





ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعه برصيد 6 نقاط من الفوز علي سالزبورج النمساوى وحينك المباراة السابقه، بينما يحتل فريق جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل فريق نابولي الإيطالي المركز الإول برصيد 7 نقاط.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : اليسون بيكر

خط الدفاع : ارنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون، فابينيو، شامبرلين

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى





وكان ليفربول قد فاز بصعوبة المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي يوم السبت علي فريق أستون فيلا بهدفين لهدف.



