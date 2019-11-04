Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:17 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة في المتناول عندما يحل فريق جينك البلجيكي، ضيف سهل نسبيا علي فريق ليفربول الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر.

موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا
يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا
تنقل مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعه برصيد 6 نقاط من الفوز علي سالزبورج النمساوى وحينك المباراة السابقه، بينما يحتل فريق جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل فريق نابولي الإيطالي المركز الإول برصيد 7 نقاط.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى : اليسون بيكر
خط الدفاع : ارنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون
خط الوسط : هندرسون، فابينيو، شامبرلين
خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

وكان ليفربول قد فاز بصعوبة المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي يوم السبت علي فريق أستون فيلا بهدفين لهدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم موعد مباراة ليفربول وجينك موعد مباراة ليفربول

أخبار تهمك

تصنيف الأندية.. الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا وبيراميدز الثاني محلياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 20 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 6 ساعات

تهديد صريح.. نجم برشلونة يلمح للرحيل عن الفريق

منذ ساعة و نصف

شرط إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تطورات جديده حول إصابة جوميز

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط KORA II7SRY جول صلاح PLUS NOW

محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر «كورة لايف SALAH»

«شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف FILGOAL رابط ماتش ليفربول الآن NOW

KOOORA GOaL - يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول aBO SaLaH

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:17 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

01:10 م

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

03:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status