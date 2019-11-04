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خاص.. الزمالك يكشف حقيقة أزمة فرجاني ساسي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:12 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود أزمة بين التونسي الدولي فرجاني ساسي وبين مرتضى منصور رئيس النادي.

 

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " بأن الاقاويل المنتشرة بخصوص وجود ازمة ببن فرجاني والادارة غير صحيحة بالمرة، الامور تسير بشكل طبيعي واللاعب حصل على راحة إضافية بسبب اصابته.

 

وأضاف : لا نعلم لماذا يتم اطلاق مثل هذه الأخبار في الوقت الحالي ولكن الأمور تسير بشكل طيب داخل الفريق، والجميع حصل على جزء من المستحقات وسوف يتم صرف الجزء المتبقي خلال الايام القليلة المقبلة.

 

وتابع: من المقرر ان يصل فرجاني إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الذي حصل عليها من قبل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى انضمامه للتدريبات بشكل طبيعي خلال ساعات ضمن الاستعدادات الحالية في فترة التوقف.

 

في سياق متصل يواجه اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره جولدي في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك ضمن استعدادا الابيض بفترة التوقف الدولي الحالية.

 

وانتهى المعسكر المغلق للزمالك والذي اقيم في مدينة ٦ اكتوبر امس الاثنين، حيث يستمر الفريق الابيض في تدريباته الجماعية بشكل يومي على ملعب النادي.

 

وشهد المعسكر التجريبي حرص الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني للاعبين قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر ان يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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