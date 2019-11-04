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حارس ليفربول يتحدث عن مواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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تحدث الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام نظيره فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وأكد أنه يشعر بحالة جيدة للغاية بعد العودة من الاصابة التي تعرض لها في الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام نوريتش والتي غاب بسبب لمدة شهرين.


تصريحات أليسون عن مباراة دروي أبطال أوروبا

قال أليسون:"‏لدينا الثقة للقتال حتى 90 دقيقة كل مباراة ويمكننا ان نتعلم ايضاً لنكون افضل لانه احياناً نستقبل اهدافاً يمكن تجنبها، استقبال الاهداف يغير مجرى المباريات".


حارس ليفربول يتحدث عن تقنية الفيديو قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام جينك البلجيكي.

قال أليسون:"اعتقد انه عندما تدخل شيئًا جديدًا بكرة القدم مثل تقنية الفيديو لتجعلها اكثر عدالة لن يكون شيئاً سهلاً، علينا ان نحترم العملية ونفهم انها ليست سهلة ابداً فعندما يكون هناك شيء يجعل كرة القدم اكثر عدالة فهو جيد، احياناً لايقومون بأفضل القرارات لكن احياناً تخرج بقرارات جيدة، الشيء الاهم هو التسلل والتي هي صعبة على الحكّام فإذا نظرت الان هم يقومون بعمل جيد لكسف حالات التسلل".


وأشاد حارس ليفربول بمهاجم الفريق ساديو ماني بعد تألقه خلال الفترة الماضية قائلا:"‏انه لاعب عالمي ونعلم جودته ومايقدمه، انه مهم للغاية لنا واظهر ذلك بالمباراة الماضية، انه لاعب كبير جداً، ‏الان جميعا نفكر في جينك فقط، لايمكننا التفكير بالسيتي، سنلعب امام خصم قوي متمثّل بجينك واذا فكرنا بالسيتي سنتعرض للصعوبات، من المهم ان نحقق الفوز ونخطو خطوة جديدة بدوري الابطال".


تعرف علي موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دروي أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول الإنجليزي و نظيره فريق جينك البلجيكي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

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