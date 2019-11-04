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ارتفاع هامشي بسوق البحرين المالي في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:54 م
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

أنهي سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الإثنين ، علي ارتفاع ، حيث سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعاً هامشياً، بنسبة 0.01 بالمائة، مدفوعاً بقطاع الخدمات  بما يُوازي 0.20 نقطة لينهي عند 1520.71 نقطة، مقابل 1520.51 نقطة في جلسة أمس ، وتم التداول ببورصة البحرين علي 5.99 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 997.863 دينار.

وتصدر قطاع الخدمات الأكثر إرتفاعاً ببورصة البحرين ، بينما انخفض قطاع البنوك التجارية، وتلاه قطاع الاستثمار، فيما استقر دون تغيير في تداولات أسهمه قطاع الصناعة.

وعن الأسهم الأكثر صعوداً وهبوصاً ببورصة البحرين ، فقد تصدر سهم شركة زين البحرين أبرز الارتفاعات، وجاء في المركز الثاني سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، ثم  سهم مجموعة البركة المصرفية فيما انخفضت أسهم مصرف السلام-البحرين، وسهم مجموعة جي إف إتش المالية المدرج في بورصة البحرين، بورصة الكويت، وسوق دبي المالي..

وسجلت مجموعة البركة المصرفية المدرجة في سوقي البحرين وناسداك دبي أعلنت مساء يوم أمس عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 132 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.



وكان أنشط الأسهم من حيث حجم التداول سهم مجموعة جي إف إتش المالية بعد تداول 3.51 مليون سهم.

ومن  ارتفع سهم شركة ناس بنسبة 1.04 بالمائة متصدراً الأسهم القيادية المرتفعة بالبورصة ، ثم زاد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.34 بالمائة، وجاء ثالثاً سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية، واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.26 بالمائة ، وعلى النقيض فقد هبط سهم مجموعة جي إف إتش المالية وحيدا بنسبة 0.87 بالمائة
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الكلمات المفتاحية

المالي

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