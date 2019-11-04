كورة لايف NOW مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط اتحاد جدة II7SRY جول NOW

نلتقي اليوم لقاء بين فريقي الأتحاد ونظيره فريق الوصل ضمن منافسات دور ال16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، أستطاع نادى الأتحاد التغلب وتحقيق الأنتصار على نادى الوصل في لقاء الذهاب “المباراة الماضية” ، بنتيجة هدفين مقابل هدف وقد أحرز الهدفين اللاعب “رومارينيو” في الدقيقة 23 والدقيقة 90 ، وهدف الوصل أحرزه اللاعب “ويلتون سوارس” في الدقيقة 51 ، تقام المباراة اليوم بين الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “بجدة” ، ويسعي النمور اليوم في الحفاظ على نتيجته من أجل التأهل إلي دور الثمانية بنجاح.

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الإثنين 4 نوفمبر في عودة دور ال 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال , في تمام الساعه السابعة مساءً بتوقيت القاهره على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة ، يُعرض على قناة أبو ظبي الرياضية.

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “الفجر الرياضي” كل جديد عن موعد الاتحاد والوصل في عودة دور ال 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ,والثامنة مساءً بتوقيت الرياض.

موعد مباراة الاتحاد والوصل

والان تعرف علي موعد مباراة الاتحاد والوصل :

المباراة الاتحاد x الوصل

البطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الموعد والتوقيت 4/11/2019 – الساعة 19:00 توقيت القاهرة

الملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة

قنوات العرض أبو ظبي الرياضية.