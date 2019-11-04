علاء ثابت يفتتح معرضًا فنيًا لـ جيهان ماهر بحضور منير فخري عبدالنور (صور)

افتتح الإعلامي علاء ثابت، معرضًا للفن التشكيلي بعنوان "خطوط وألوان" للفنانة جيهان ماهر، ويضم المعرض يضم حوالي 50 لوحة.

حضر المعرض نخبة كبيرة من نجوم المجتمع والفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي من بينهم وزير السياحة الأسبق منير فخري عبد النور، والكاتب الكبير يوسف زيدان، ومن الفنانين سوزان سعد، ونعمت الديواني، وراندا اسماعيل، وسوزي عرفة، وجيداء زكريا، وأمل الباشا، وشهير مرسي، ونادية زكي وغيرهم من الحضور.

جيهان ماهر حاصلة على دراسات متخصصة فى الفن التشكيلي مع فنانين بارزين، وأبرزهم الدكتور مصطفى الرزاز، واشتركت في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها على مدى عشرون عاما.

ويعد معرض خطوط وألوان المعرض السادس للفنانة وللفنانة مقتنيات داخل مصر وخارجها وحاصلة على شهادة تقدير من عدة جهات رسمية.