AD SPORTS HD 1.. مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل لايف YALLA SHOOT رابط يوتيوب ماتش الاتحاد والوصل LIVE HD

يستقبل ملعب الملك عبد الله الدولي "الجوهرة المشعة"، يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2019 ميلاديًا، 7 ربيع الأول 1441 هجريًا، قمة من قمم بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، عندما يحل الوصل الإماراتي ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد ضمن إياب الدور ثمن النهائي من البطولة.

مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بانتصار مهم للاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب زعبل في مدينة دبي، وكان الانتصار مفاجئًا كون الوصل دائمًا وأبدًا ما يكون الرقم الصعب على ملعبه، وليس أدل على ذلك من أنه أقصى الأهلي المصري من ملعبه أيضًا الموسم الماضي في نفس البطولة من نفس الدور.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته حاليًا، فقد خسر في ديربي جدة من الأهلي بهدفين لهدف، في مباراة قدّم فيها العميد أداءً سيئًا للغاية، مما جعله يترنح في جدول ترتيب الدوري السعودي باحتلاله المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط من 8 جولات، وهو السجل السيئ للغاية لفريق بعراقة الاتحاد.

يجب التذكير بأن الاتحاد كان قد أقال مدربه لويس سييرا بسبب تراجع النتائج، ولا تزال عملية البحث عن مدرب أجنبي بديل قائمة، وسط أنباء عن محاولات من إدارة النمور السعودية أن تتحصل على خدمات بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الحالي، والتعاون السابق، وقامت الإدارة بعرض الأمر على مالك ألميريا، المستشار تركي آل الشيخ.

في الوقت ذاته فإن الوصل هو الآخر يعيش فترة عصيبة، فيحتل المركز الثامن في دوري الخليج العربي، لكن الأمور تحسنت إلى حد كبير مما يتضح في فوز الفريق على ضيفه حتا بثلاثة أهداف لهدف واحد رغم خوض الوصل المباراة بعشرة لاعبين والذي أبعده عن مراكز الهبوط1.

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا يُعاني الاتحاد من أي غيابات بسبب الإصابات أو الإيقاف، ويتوقع أن يخوض المباراة بكامل قوته الأساسية، سيبدأ محمد العبدلي، المدرب المؤقت للاتحاد، بنفس التشكيلة المعتادة، ففي حراسة المرمى فواز القرني وأمامه زياد الصحفي ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد وحمدان الشمراني على الأطراف، ومن أمامهم كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي، ثم الثلاثي فيتشيو وبيجوفيتش ورومارينهو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

حمدان الشمراني - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي

فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للوصل

لا يعاني الوصل من أي غيابات بسبب الإصابات أو الإيقاف، ويتوقع أن يخوض المباراة بكامل قوته الأساسية، المدرب ريجيكامب سيبدأ المباراة بطريقته التقليدية، حميد عبد الله في حراسة المرمى وأمامه لوكاس جالفاو وحمد الجمادي، خالد سبيل وسالم جمعة عوض على الأطراف، سالمين البلوشي وحمد البلوشي في منتصف الملعب، حبوش صالح حبوش وعلي صالح أطراف هجومية، وأمامهم ويلتون وفابيو ليما.

التشكيل | 4-4-2

حميد عبد الله

خالد سبيل - لوكاس جالفاو - حمد الجمادي - سالم جمعة عوض

حبوش صالح حبوش - سالمين البلوشي - حمد البلوشي - علي صالح

ويلتون - فابيو ليما