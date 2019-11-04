Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت SAUDI مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل بث مباشر Yalla STAR رابط مباراة الاتحاد gOaL تابع ماتش الاتحاد NOW AD SPORT

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يضرب نادي الاتحاد موعدا هاما امام الوصل الإماراتي في مباراة الإياب بدور ال 16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الابطال وكانت مباراة الاتحاد ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 ، قد انتهت بفوز العميد بنتيجة 2/1، وتُقام مواجهة الإياب، غدًا الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

 

ويدخل الاتحاد اللقاء وسط غضب جماهيري كبير سواء من الإجارة الحالية أو من اللاعبين والجهاز الفني الحالي ويمر العميد بفترة إنتكاسة تعيد للاذهان كارثة الموسم الماضي وصراعه من أجل البقاء وعدم الهبوط لآخر جولتين في المسابقة المحلية بدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت الإمارات  وسوف يتم نقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى، ويأمل الاتحاد في أن يضمد الفريق جراحه المحلية الغائره بتأهله إلى الدور ربع النهائي للمسابقة لاسيما أن آماله أصبحت صعبة للغاية للمنافسة على لقب الدوري.

 

وبات الاتحاد يتلقى الخسائر الواحدة تلو الأخرى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر آخر أربع مباريات له ليتراجع إلى المركز 13 برصيد 9 نقاط، ويسعى السعودي محمد العبدلي مدرب الاتحاد إلى تكرار تفوقه على الوصل عندما افتتح مشواره مع الفريق في لقاء الذهاب، إذ أعد العدة للمواجهة ولم يعلن حتى الآن أسماء اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في اللقاء.

 

 والوصل لا يحتلف أمره كثيرا عن النمور فيمر بمرحلة عدم توازن كبيرة بالمسابقة المحلية ويعاني بشدة من سوء النتائج وبدأ الوصل في دوري الخليج العربي ببداية متعثرة للغاية بعد تلقيه الخسائر إلا أنه استعاد توازنه في المرحلتين الماضيتين  وقد أشار حساب نادي الوصل الإماراتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب قرر استبعاد ليما عن المشاركة مع الفريق ضد الاتحاد، بعد شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كاس محمد السادس فريق الاتحاد اسما

أخبار تهمك

شرط إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 20 ساعة

تصنيف الأندية.. الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا وبيراميدز الثاني محلياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 6 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تطورات جديده حول إصابة جوميز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

تهديد صريح.. نجم برشلونة يلمح للرحيل عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 4 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل ناري لمباراة الاتحاد والوصل بالبطولة العربية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:17 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

01:10 م

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

03:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status