إرتفاع هامشي لمؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي إرتفاع . وارتفع المؤشر العام بشكل هامشي بنسبة 0.01 بالمائة، بما يُوازي 0.14 نقطة، لينهي السوق عند 2706.73 نقطة ، ووصل حجم التداول ببورصة دبي إلى 293.24 مليون سهم، بسيولة بلغت 162.11 مليون درهم، بعد تداول 2547 صفقة.





وعن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ، فقد خسر السوق اليوم نحو 297 مليون درهم، مغلقاً عند 369.52 مليار درهم، مقابل 369.95 مليار درهم في جلسة أمس.





وتصدر قطاع البنوك، قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 0.49 بالمائة، ثم جاء من بعده الخدمات بنسبة 0.39 بالمائة، بينما هبط قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.02 بالمائة، ثم العقارات بنسبة 0.01 بالمائة، فيما استقر دون تغيير قطاع السلع الاستهلاكية.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة دبي ، فقد سجل 13 سهماً ارتفاعاً وكان في صدارتهم سهم بنك المشرق بنسبة 5.26 بالمائة، بينما انخفض 17 سهماً وكان في مقدمتهم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.10 بالمائة ، وكان السهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات سهم شركة الاتحاد العقارية بعد تداول 49.62 مليون سهم، فيما كان الأكثر تداولاً من حيث القيمة سهم بنك الإمارات دبي الوطني بسيولة بلغت 105.04 مليون درهم.





وارتفع ارتفع سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.19 بالمائة، ثم تلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 0.58 بالمائة، ثم سهم بنك دبي الإسلامي الذي زاد بنسبة 0.57 بالمائة، بينما انخفض وحيداً سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 0.78 بالمائة.