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ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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عروض كارفور الجديدة
عروض كارفور الجديدة
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عروض كارفور الجديدة

قدمت سلاسل محلات كارفور مجموعة من العروض الجديدة على خلال شهر نوفمبر الجارة والتى تنتهي في 11 نوفمبر الجارى بعد النتهاء العروض يوم أمس 3 نوفمبر 2019، وجاءت عروض كارفور الجديدة في كافة سلاسل هاليبر ماركت كارفور المنتشرة على مستوى الجمهورية تحت شعار الصحة والجمال  والتى توجه خصيصا للمرأة ونستعرض كتالوج عروض كارفور الجديدة فيما يلي:


ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري

اهم عروض كارفور الجديدة حتى 11 نوفمبر الجارى
تضمن كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر العديد من المنتجات التى شملت الخصومات والعروض ومنها ادوات الناية الشخصية والشامبو والزيون وكريمات العناية بالبشرة والعطور فضلا عن  اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.



ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري
ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري

عروض كارفور الجديدة على الالكترونيات
ويستمر طارفور في طرح المزيد من الخصومات على الالكتارونيات ومنها التلفوزيونات والهواتف المحموله حيث تضمنت كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.

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