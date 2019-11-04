ننشر عروض كارفور الجديدة بدءًا من اليوم و حتى 11 نوفمبر الجاري

اهم عروض كارفور الجديدة حتى 11 نوفمبر الجارى

تضمن كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر العديد من المنتجات التى شملت الخصومات والعروض ومنها ادوات الناية الشخصية والشامبو والزيون وكريمات العناية بالبشرة والعطور فضلا عن اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.











