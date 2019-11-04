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السومة يكشف كواليس واقعة رميه القميص في مواجهة الهلال

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:46 م
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عمر السومة
عمر السومة
أميرة فطيم
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تحدث السوري عمر السومة عن واقعة رميه قميص الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وسبب خلافه من مدرب الفريق السابق برانكو إيفانكوفيتش.

وقال السومة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب": علاقتي ببرانكو كانت جيدة جداً، لكن أنا وزملائي كنا نرى أن مصلحة الفريق تتطلب التعاقد مع مدرب آخر".

وأوضح: "تصرفي في مباراة الهلال كان بسبب خلاف فني حول إدارة المباراة، حيث كان المدرب يرغب في اللعب بارتكاز واحد في حين أن الجميع كانوا يريدون تقديم أفضل مستوى للتأهل بعد تفوق الهلال ذهاباً برباعية".

وأضاف: "أخبرت برانكو أني ليس لدي مانع أن أجلس على مقاعد البدلاء إن كان في حيرة عمن يدفع به في المباراة، فالأهم هو مصلحة الفريق".

وتابع: "بعد إحراز الأهل لأول أهدافه خلال الشوط الأول انتظرت أن يدفع بي المدرب للمساهمة في إحراز المزيد من الأهداف لكنه لم يفعل؛ لذلك غضبت، خاصة أن لاعبي الأهلي كانوا يراهنون على تلك البطولة".


يذكر أن الأهلي عانى من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود للخسارة مجددا أمام ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.
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