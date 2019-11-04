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تصنيف الأندية.. الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا وبيراميدز الثاني محلياً

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تربع النادي الأهلي على قمة ترتيب الأندية المصرية في التصنيف العالمي، والذي جاء وفقا لموقع "clubworldranking"، وحل الأهلي في المركز 41 على مستوى أندية العالم، متفوقا على عمالقة أوروبا مانشستر يونايتد وميلان ولاتسيو وبوروسيا دورتموند.

 

وتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني على مستوى الأندية المصرية محتلا المركز 88 عالميا، وجاء في المركز الثالث نادي الزمالك محتلا المركز 106 عالميا.

 

بينما جاء ترتيب باقي الأندية المصرية في التصنيف كالتالي:

 

المقاولون 203

 المصري 205

 الإسماعيلي 249

الاتحاد السكندري 285

حرس الحدود 300

المقاصة 348

وادي دجلة 353


وكان الأهلي قد حقق 3 انتصارات على التوالي في بطولة الدوري المصري ليحقق العلامة الكاملة من المباريات الثلاث.

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