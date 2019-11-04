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خبراء: 85 ٪ من الأطفال الذين يعانون من سرطان الدم يمكن علاجهم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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أكد أحد الخبراء أن مرض سرطان الدم "اللوكيميا" يمكن علاجها بدرجة عالية، حيث يظهر حوالي 85٪ من الأطفال الذين يعانون من سرطان الدم استجابة للعلاج.

وقال الدكتور "كاموران كارامان"، طبيب الأورام الأطفال في جامعة "يوزونكو ييل في فان"، شرق تركيا، أن نسبة عالية من العلاج تعتمد في الغالب على تحسين رعاية المرضى، وتحسين مرافق المختبرات، وتصنيف أفضل للمجموعات المعرضة للخطر.

وذكر كرمان إن سرطان الدم، وهو مجموعة من سرطانات الدم، يمكن أن يحدث في أي فئة عمرية، ولكنه الأكثر شيوعًا في الأطفال من عمر 2 إلى 5 سنوات، مضيفًا: "مع تصنيف عالي المخاطر في الأطفال، يمكن لعدد كبير من المرضى التعافي مع العلاج الكيميائي وحده، دون الحاجة إلى زرع الخلايا الجذعية. "

وأكد كرمان على أن الأطفال المصابين بسرطان الدم يجب أن يواصلوا تعليمهم للحفاظ على حافزهم.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون أن اللوكيميا قاتلة أوضح كرمان: "اللوكيميا مرض غير معدي وغير موروث وراثيًا ويمكن علاجه".

وأوضح كرمان أن الدعم المقدم من أسر المرضى يلعب دورًا مهمًا في عملية العلاج.

"وتابع: "في تجربة عائلات مرضانا، نرى أنهم بحاجة إلى وقت لفهم ماهية المرض بالضبط، قد يكون من الصعب للغاية التغلب على عامين ونصف من علاج الأسرة، ويتطلب الصبر، وقد يكون أحيانًا عملية تخريبية".

كما حث كرمان العائلات على السماح لأطفالهم بقضاء المزيد من الوقت خارج اللعب في الطبيعة والحدائق ووقت أقل في لعب الألعاب عبر الإنترنت والتعرض للأجهزة الإلكترونية.
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