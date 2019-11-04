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تردد قناة اليرموك الجديد 2019 بتقنية mpeg4 على قمر النايل سات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:29 م
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قناة اليرموك
قناة اليرموك
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تردد قناة اليرموك الجديد 2019 بتقنية mpeg4 على قمر النايل سات

أعلنت إدارة قناة اليرموك مؤخرًا عن تحويل تقنية القناة إلى mpeg4، وذلك لتوفير جودة عالية للمشاهدين، وبالطبع تم تغيير تردد قناة اليرموك، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة اليرموك الجديد 2019 لمشاهدة أفضل المسلسات والبرامج بتقنية mpeg4.

بجانب معرفتك لتردد قناة اليرموك الجديد 2019، يجب توفير جهاز استقبال بتقنية HD والعمل على إعادة استقبال إشارة تردد قناة اليرموك الجديد، ونقدم لكم تردد قناة اليرموك الجديد 2019 بتقنية mpeg4 على القمر الصناعي النايل سات.

نبذة عن قناة اليرموك Alyarmuok

قناة اليرموك هي فضائية أردنية تأستت في عام 2012، تبث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي قناة إخبارية متنوعة، يتم بث محتواها على مدار اليوم 24 ساعة وهي مجانية بدون تسفير، جذبت قناة اليرموك قطاع كبير من المتابعين والمشاهدين وخاصة متابعي المسلسلات التاريخية والتي يترأس قمتها مسلسل قيامة ارطغرل، حيث تم بث وعرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير عبر تردد قناة اليرموك 2019 بجودة الاتش دي، ولاستقبال تردد قناة اليرموك الجديد HD لابد من امتلاك جهاز استقبال يعمل بتقنية الـ HD.

تردد قناة اليرموك الجديد 2019 Alyarmuok بتقنية mpeg4 على النايل سات


وأخيرًا اعرف تردد قناة اليرموك الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات، والاستمتاع بمشاهدة برامج ومسلسلات القناة، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن تردد قناة اليرموك الجديد 2019.

القناةالقمر الصناعي الترددمعدل الترميز استقطابمعامل تصحيح الخطأ
اليرموكالنايل سات1167827500عمودي3/4
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