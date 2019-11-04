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تشكيل كوكاكولا أمام النجوم بالقسم الثاني

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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كوكاكولا
كوكاكولا
نورهان فضل
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تنطلق بعد قليل مباراة كوكاكولا ونجوم المستقبل، على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري بالقسم الثاني.


وأعلن ممدوح عبدالحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل الفريق لمواجهة النجوم ويضم كل من: " محمد علي ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، مصطفى عبدالوهاب، اسلام كمونة، احمد سعيد، محمود عيد، أحمد حسن، أسامة سعيد، اكرم عبدربه، محمد ناجي".

البدلاء : أنس محمد، كريم صلاح، عمر عبد الشافي، كريم عبد النبي، إيهاب عبد المقصود، محمد علاء، كريم صلاح، أحمد عبد المنعم، حمد صالح.


ويحتل فريق كوكاكولا المركز السادس برصيد ٣ نقاط في جدول الدوري، فيما يأتي فريق النجوم في المركز السابع برصيد نقطتين .
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