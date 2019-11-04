وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول المشروع القومي لاكتشاف مواهب مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين بمقر الوزارة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة شركة "ستار لاب" الهولندية بهدف اكتشاف المواهب في "كرة القدم" كمشروع قومى يأتي تحت مسمي "نجوم مصر"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف الموهبين في جميع المحافظات.





حضر توقيع البروتوكول كل من عمرو مهنا المدير الإقليمي لشركة ستار لاب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وديفيد هوبسون رئيس مجلس إدارة جمعية PFSA لمكتشفي المواهب في العالم، وأحد أهم مكتشفي المواهب في انجلترا، ودين وايت هاوس استشارى التدريب وتحديد الموهبة وتطويرها في الجمعية، واللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة ولفيف من السادة الإعلاميين.









وبموجب البروتوكول، سينطلق المشروع في مختلف محافظات الجمهورية على عدة مراحل، تبدأ بالاختبارات والقياسات الفسيولوجية لتحديد الموهبة يليها مرحلة التدريب وصقل المهارات في مراكز جغرافية تغطى كامل المحافظات، وعقب ذلك يتم اختيار الأكثر مهارة للتدريب تحت أيدى متخصصين مصريين وأجانب.









وفى كلمته، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى توجيهات القيادة السياسية بالكشف عن المواهب الشابة في جميع المجالات، مشيرًا إلى برامج الوزارة لاكتشاف المواهب في المجالات الفنية والأدبية من خلال مسابقة إبداع لمراكز الشباب ومسابقة كنوز مصرية للطلائع، بجانب اكتشاف الموهوبين رياضيًا فى مشروع تنفذه الوزارة بالتنسيق مع إحدى الجهات لاكتشاف الموهبين في مجموعة من الألعاب الرياضية.









وأوضح وزير الشباب والرياضة أن توقيع بروتوكول اليوم يأتى إعلانًا عن البدء في تنفيذ مشروع "نجوم مصر" لانتقاء الموهوبين في كرة القدم بشكل علمى مدروس والعمل على تدريبهم ومساعدتهم على الاحتراف، مثنيا على مشاركة جمعية PFSA لمكتشفي المواهب في العالم والتي ستساهم بشكل كبير في انتقاء الناشئين وفق المعايير العلمية للاختبارات بكرة القدم.









وأشار الدكتور أشرف صبحي أن المشروع القومي "نجوم مصر" يتوافق مع رؤي واستراتيجية الوزارة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، كما أن المشروع يحقق جانب اقتصادي من خلال تغطية تكلفته، وسيتم العمل على تقييم المشروع دوريًا كل ثلاثة أشهر، معربًا عن أمله أن يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه.







