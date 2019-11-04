Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول المشروع القومي لاكتشاف مواهب مصر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:33 م
Advertisements
وزير الرياضة
وزير الرياضة
Advertisements
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين بمقر الوزارة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة شركة "ستار لاب" الهولندية بهدف اكتشاف المواهب في "كرة القدم" كمشروع قومى يأتي تحت مسمي "نجوم مصر"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف الموهبين في جميع المحافظات.

حضر توقيع البروتوكول كل من عمرو مهنا المدير الإقليمي لشركة ستار لاب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وديفيد هوبسون رئيس مجلس إدارة جمعية PFSA لمكتشفي المواهب في العالم، وأحد أهم مكتشفي المواهب في انجلترا، ودين وايت هاوس استشارى التدريب وتحديد الموهبة وتطويرها في الجمعية، واللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة ولفيف من السادة الإعلاميين.


وبموجب البروتوكول، سينطلق المشروع في مختلف محافظات الجمهورية على عدة مراحل، تبدأ بالاختبارات والقياسات الفسيولوجية لتحديد الموهبة يليها مرحلة التدريب وصقل المهارات في مراكز جغرافية تغطى كامل المحافظات، وعقب ذلك يتم اختيار الأكثر مهارة للتدريب تحت أيدى متخصصين مصريين وأجانب.


وفى كلمته، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى توجيهات القيادة السياسية بالكشف عن المواهب الشابة في جميع المجالات، مشيرًا إلى برامج الوزارة لاكتشاف المواهب في المجالات الفنية والأدبية من خلال مسابقة إبداع لمراكز الشباب ومسابقة كنوز مصرية للطلائع، بجانب اكتشاف الموهوبين رياضيًا فى مشروع تنفذه الوزارة بالتنسيق مع إحدى الجهات لاكتشاف الموهبين في مجموعة من الألعاب الرياضية.


وأوضح وزير الشباب والرياضة أن توقيع بروتوكول اليوم يأتى إعلانًا عن البدء في تنفيذ مشروع "نجوم مصر" لانتقاء الموهوبين في كرة القدم بشكل علمى مدروس والعمل على تدريبهم ومساعدتهم على الاحتراف، مثنيا على مشاركة جمعية PFSA لمكتشفي المواهب في العالم والتي ستساهم بشكل كبير في انتقاء الناشئين وفق المعايير العلمية للاختبارات بكرة القدم.


وأشار الدكتور أشرف صبحي أن المشروع القومي "نجوم مصر" يتوافق مع رؤي واستراتيجية الوزارة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، كما أن المشروع يحقق جانب اقتصادي من خلال تغطية تكلفته، وسيتم العمل على تقييم المشروع دوريًا كل ثلاثة أشهر، معربًا عن أمله أن يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه.


ومن جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة ستار لاب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا:"نأمل في تطوير كرة القدم بمصر، وتكوين منصة للمواهب الرياضية تضم كل اللاعبين الواعدين في كرة القدم في المرحلة العمرية من 6 حتى 18 عامًا"، مستعرضا الأهداف العامة للمشروف ومراحل تنفيذه المختلفة، مشيدا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى هذا المشروع القومي.
وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول المشروع القومي لاكتشاف مواهب مصر
وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول المشروع القومي لاكتشاف مواهب مصر
وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول المشروع القومي لاكتشاف مواهب مصر
وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول المشروع القومي لاكتشاف مواهب مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة نجوم مصر اشرف صبحي اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ 42 دقيقة

شاهد.. مفاجآت في مخبأ الإرهابيين بسيناء (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"وقح".. إليسا تسُب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ ساعة و 14 دقيقة

فضيحة ريال مدريد على شرف كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 13 ساعة

شرط إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 19 ساعة

مهلة "فالفيردي" الأخيرة قبل الإقالة من برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

فوز 20 متسابقا من شباب وفتيات "سوهاج" في مسابقة "الأقوى والأسرع" (صور)

بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة وماجد سامي لإعداد ١٠ أبطال للأولمبياد

وزير الشباب يهنىء محمد صلاح على هامش مؤتمر الأداء الرياضي والتكنولوجيا

وزير الشباب يجتمع مع رؤساء 9 اتحادات رياضية

وزير الرياضة يوقع بروتوكولي تعاون مع "برزنتيشن"

"بريزنتيشن" توقع عقدا مع "الشباب والرياضة" لرعاية مشروع الـ"1000 محترف" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:17 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

01:44 م

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

01:10 م

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status