أنديلا العالمية للتكنولوجيا تطلق عملياتها في مصر عبر أول مراكزها المدارة عن بعد بالكامل

أطلقت شركة أنديلا العالمية للتكنولوجيا التي تبني فرقًا موزعة لهندسة البرمجيات من أفضل مهندسي البرمجيات في إفريقيا صباح اليوم، عملياتها رسميًا في مصر، في حفل حضره جيرمي جونسون المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أنديلا، ورامة الصفتي - المدير التنفيذي لأنديلا مصر ، ولفيف من كبار مهندسي البرمجيات بالشركة والسادة الإعلاميين، معلنة أن مصر ستضم أول مركز يدار عن بعد بالكامل.

وفي كلمته خلال الحفل قال جيرمي جونسون المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أنديلا: "نعرف جيدًا أن سوق العمل حول العالم يتغير مع التحول الرقمي، وعلى مدار العقد الماضي، شهدنا نقصًا حادًا في المواهب التكنولوجية المتقدمة، فالعالم في حاجة متزايدة لملايين المطورين أكثر مما لدينا الآن، وهذا العدد آخذ في الإزدياد، وهو ما جعل الشركات الكبرى تعتمد سياسة اللامركزية ونموذج العمل الموزع للوصول إلى أفضل المواهب في أي مكان بالعالم، لذا فنحن نبني فرقًا موزعة من أفضل مطوري البرمجيات الأفارقة، لسد تلك الفجوة في المواهب."

وأضاف جونسون "تقوم أنديلا ببناء فرق هندسية على مستوى عالمي، ونحن متحمسون لتعزيز فريقنا الموهوب بمزيد من المواهب مع توسعنا في مصر، ولقد أبهرتنا المواهب الهندسية المذهلة التي رأيناها حتى الأن في جميع أنحاء البلاد، ونتطلع إلى ضم العديد من مهندسي البرمجيات الكبار في الأشهر المقبلة."

ومن جانبها قالت رامة الصفتي - المدير التنفيذي لأنديلا مصر: "نؤمن بضرورة أن يكون هناك عدالة في توزيع فرص العمل، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام أن هناك حوالي 58 مليون فرصة عمل جديدة كنتيجة للتحول الرقمي، فإن الدول المتقدمة لن يكون لديها العدد الكافي من الأشخاص المؤهلين لشغل الوظائف الجديدة، في حين تملك إفريقيا ثروة بشرية وعقول مبهرة يمكنها سد تلك الفجوة، لذا فنحن نعمل على إختيار وتنمية أفضل المواهب الإفريقية للعمل عن بعد في تلك الوظائف الشاغرة."

وأضافت الصفتي "شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مصر نموًا ملحوظًا ومن المنتظر أن يشهد مزيدًا من النمو على مدار الأعوام المقبلة، حيث ركزت الحكومة بقوة على تعزيز التحول الرقمي، ونحن نشكر معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارته على تعاونهم معنا خلال إنتقالنا للمرة الأولى للعمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

لتستطرد الصفتي "لدينا في مصر مواهب تقنية متميزة، تنتظر فقط الفرصة لإثبات جدارتها وتفوقها، وهو ما تحققه أنديلا من خلال إتاحة الفرصة لتلك المواهب لتثبت كفائتها، فنحن نختار الكفاءات والعقول المميزة ونتيح لهم بيئة عمل مناسبة."