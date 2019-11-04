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إشادة عالمية بتنظيم بطولة الفراعنة الدولية للايروبك فى الغردقة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
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أختتمت أمس  فاعليات بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك في نسختها الأولي، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر والتي أقيمت خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثماني دول هى التشيك وإيطاليا واذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة.
بمشاركة 179 لاعبا ولاعبة من 8 دول. 

والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثلا في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.

واشادت  كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز، بمستوي البطولة وحفلي الافتتاح والختام والتنظيم الرائع.

وأضافت ماريا ، مصر تشهد طرفة كبيرة فى جميع فروع الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للعبة، وساعد الاتحاد فى نشر اللعبة بشكل ملحوظ وارتفاع عدد الممارسين خلال العامين الماضيين.

وأوضحت أن استضافة مصر كأس العالم 2020 دليل علي ثقة الأتحاد الدولي فى نظيرة المصرية والدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وفى نفس السياق قال إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، إن ما يحدث الآن كان حلما كبيرا لاتحاد الجمباز، بعد أن اصبحنا فى مقدمة الدول فى استضافة البطولات الدولية والقارية.

وأشار «أمين» إلى أن هناك دعما كبيرا من وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حيث كان يعاني الاتحاد عدم وجود أجهزة، وكانت البطولات تقام بشكل صعب.

وأضاف أن الاتحاد تمكن من مواكبة التطورات والأحداث العالمية التي تحدث على مستوى رياضة الجمباز خلال فترة زمنية بسيطة.

ووقع اختار اتحاد الجمباز  على إقامة البطولة بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، في نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.

ونجحت البطولة فى عمل  نشاطا سياحيا مهما وجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.

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