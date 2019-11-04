تين كات مدربا لاتحاد جدة السعودي اليوم





تحدث الإعلامي سلطان الأسمري، عن آخر مستجدات تعاقد الاتحاد مع مدرب أجنبي جديد،

خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته بسبب نتائجه السيئه.



ويتولى المدرب الوطني محمد العبدلي المسؤولية الفنية للفريق في المرحلة الحالية، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.



واتفقت إدارة نادي الاتحاد مع المدرب الهولندي هنك تين كات على تولي قيادة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للتشيلي لويس سييرا، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب وصوله إلى مدينة جدة.



وكشف الأسمري عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "يصل بإذن الله مساء اليوم إلى جدة المدرب الهولندي هينك تين كات".



وأضاف: "تين كات سيحضر مباراة الاتحاد ضد الوصل، على ملعب الجوهرة المشعة".







يذكر أن هنك تين كات، تولى قيادة فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة من 2003 إلى 2006، وساهم في تتويجه بدوري أبطال أوروبا.



وتولى المهام الفنية لفريق أياكس أمستردام، حتى توج ببطولة كأس هولندا موسم 2006/2007، إلى جانب فوزه بالسوبر الهولندي مرتين خلال نفس العام.



كما يمتلك هنك تين كات سمعة طيبة على الصعيد العربي، حيث سبق له قيادة فريق الجزيرة الإماراتي للتتويج ببطولة الدوري الإماراتي، إلى جانب إحتلاله المركز الرابع في كأس العالم للأندية، وتأهل بهم لدوري أبطال آسيا، في موسم 2016-2017.



ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط.