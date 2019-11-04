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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية اون لاين 2019 برقم اللوحة.. وطريقة دفعها إلكترونيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:23 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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الاستعلام عن المخالفات المرورية اون لاين 2019 برقم اللوحة.. وطريقة دفعها إلكترونيا

يتعرض الكثير من السائقين للمخالفات المرورية، ولكن يقف بعض السائقين أمام طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019، لذلك قدمت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية اون لاين 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية، وأيضًا قدمت طرق عديدة لدفع المخالفة المرورية إلكترونيًأ، وهذا ما نسقدمه فيما يلي.

تهدف وزارة الداخلية إلى رفع كفاءات جميع الإدارات العامة للمرور في جميع أرجاء مصر، لذلك أطلقت الوزارة خدمة الدفع والاستعلام عن المخالفات المرورية اون لاين 2019 للتسهيل على المواطنين، وفيما يلي نقدم لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مدعومة بفيديو حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمة.

أسباب تقييد المخالفات المرورية ضد السيارة الخاصة بك

المخالفات المرورية هي مجموعة من الإجراءات المتخذة في حال حدوث أي مخالفة لإجراء مروري متفق عليه في القوانين المصرية المتعارف عليها، وبالتأكيد في حال حدوث أي مخالفة حتي دون قصد يتم تسجيلها ضد السيارة الخاصة بك، والأمر الأهم أن المخالفات المرورية تسجل ويطلب من المواطن في غالبية الأحيان أن يقوم بدفع القيمة المالية الخاصة بها ولكن هناك مخالفات من الممكن أن تؤدي إلى إدخال صاحبها السجن لفترة معينة عقوبة علي فعلها.

وأما عن أشهر المخالفات المرورية التي يتم تسجيل مخالفة فورية في حال عدم الالتزام بها فهي كالتالي:

السير بسرعة زائدة عن السرعة المحددة.
عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان.
السير في الطريق المعاكس.

كل هذه تعتبر أهم الانتهاكات المخالفة لقانون المرور والذي يؤدي فعلها في بعض الأحيان إلى حدوث كارثة وضياع أرواح مواطنين أبرياء.

رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية اون لاين 2019 برقم اللوحة

ونظراً لأن الحكومة المصرية تعمل على توفير كافة الخدمات بشكل مبسط للمواطنين ، فقد تم إطلاق خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع إلكتروني تم تدشينه لهذه الخدمة، حيث يتم من خلال تلك الموقع معرفة قيمة المخالفات المرورية بكل سهولة ويسر فقط عقب زيارة الموقع الرسمي وذلك بالضغط هنا، ومن ثم اتباع التعليمات الموضحة، وقد قمنا بتوضيح كافة الأمور الخاصة بطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وحتى دفع القيمة المالية المطلوبة وذلك عبر السطور التالية:

توفير شبكة إنترنت مفعلة.
الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية.
اختيار رابط الاستعلام عن مخالفات المرور.
اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات.
إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف.
اختيار المحافظة ونوع الترخيص في الخانات المخصصة لها على الموقع.

بعد أن يتم إرسال كافة البيانات المطلوبة سوف يتم إرسال رسالة فورية في حال وجود أي مخالفة مرورية على بيانات السيارة المدخلة، ولكن لن يتم الرد في حال عدم وجود أي مخالفة.

طريقة دفع المخالفات المرورية اون لاين 2019

كيفية دفع مخالفات المرور اون لاين هي أكثر الأمور التي تهم مالكي السيارات، وخاصة بعد أن يتم الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة الحكومة المصرية حتى تتم عملية الانتهاء من الأمر بالكامل، دون تكبد المزيد من الغرامات أو المصروفات الإدارية، ومن خلال الأسطر التالية سنقوم بتوضيح طريقة دفع قيمة المخالفات المرورية، فلأمر سهل جدا من خلال تفعيل خدمة الدفع من خلال خدمات فوري، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية لدفع مخالفات المرور على خدمة فوري الإلكترونية:

الدخول على الموقع الخاص بخدمة فوري.
تحديد الموقع.
إضافة بطاقة الرقم القومي، لابد أن تكون سارية.
إدخال رقم السيارة.
إدخال رقم الهاتف المحمول.
إدخال قيمة مخالفات المرور الخاص بك.

فيديو لخطوات الاستعلام عن مخالفات المرورية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

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