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وزارة التربية ترد على نقابة التعليم الثانوي وتنفي التراجع عن صرف مستحقات المدرسين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نفت وزارة التربية في بيان، تراجعها عن صرف مستحقات المدرسين بعنوان العودة المدرسية و ذلك لعدم توفر الاعتمادات، معبرة عن استغرابها الشديد تجاه ما وصفتها بالأكاذيب، مؤكدة تواصل الاتصالات مع الطرف النقابي لمتابعة الملف والإطلاع على مستجداته.
 
و أكّدت الوزارة أن المبالغ المرصودة لهذه المستحقات و التي تقدر بحوالي 200 مليون دينار، مرصودة و موضوعة على ذمتها وهي مصاريف محدثة، يستوجب إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
 
و كان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، قد لوّح أمس بعودة جامعة التعليم الثانوي إلى خوض تحركات نضالية كالإضراب عن التدريس والامتحانات، إذا لم تُفَعِّل الحكومة ووزارة الإشراف اتفاقية 06 فيفري، وفق تعبيره.
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