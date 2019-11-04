وزارة التربية ترد على نقابة التعليم الثانوي وتنفي التراجع عن صرف مستحقات المدرسين

نفت وزارة التربية في بيان، تراجعها عن صرف مستحقات المدرسين بعنوان العودة المدرسية و ذلك لعدم توفر الاعتمادات، معبرة عن استغرابها الشديد تجاه ما وصفتها بالأكاذيب، مؤكدة تواصل الاتصالات مع الطرف النقابي لمتابعة الملف والإطلاع على مستجداته.

و أكّدت الوزارة أن المبالغ المرصودة لهذه المستحقات و التي تقدر بحوالي 200 مليون دينار، مرصودة و موضوعة على ذمتها وهي مصاريف محدثة، يستوجب إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2019.