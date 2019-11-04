المجلس يدعو النواب المغادرين والجدد إلى التصريح بمكاسبهم

دعا مجلس نواب الشعب الأعضاء المغادرين بانتهاء المدة النيابية الحالية إلى التصريح بالمكاسب والمصالح، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي ينص في فصله العاشر على وجوب تقديم تصريح بالمكاسب والمصالح عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح بأي سبب كان.





كما دعا مجلس نواب الشعب الأعضاء الجدد المقبلين على مباشرة مهامهم النيابية إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم قبل مباشرة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون سالف الذكر والذي ينص في الفصل 31 على وجوبية التصريح كشرط لمباشرة المهام.





ويذكر بأنه لن يتسنّى للنواب الجدد مباشرة مهامهم وأداء اليمين، إلا بعد القيام بواجب التصريح.