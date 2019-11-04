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التشكيل الرسمي للقناة وجمهورية شبين بالقسم الثاني

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:18 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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تنطلق بعد قليل، مباراة القناة وجمهورية شبين، على ملعب القناة القديم بالإسماعيلية، في الأسبوع الثالث دوري القسم الثاني.

ويقدم "الفجر الرياضي" التشكيل الرسمي للفريقين :

تشكيل القناة

محمد طلبة في حراسة المرمى

محمد خليفة، اسلام نبيل، علي شوقي، اسلام عبد الستار, علاء البدري، احمد عبد الرحمن، احمد مصطفي (لالا), اسلام سيد، محمد رضا، حسين رمضان

البدلاء

عمرو مجدي، شريف اشرف، اسلام زيادة، محمد علي، محمد يوسف، عبد الحميد سامي، محمد يحيي

الجهاز الفني للقناة

حمزة الجمل مدير فني، محمد حمص مدرب، ابراهيم ايكا مدرب، محمد نسيم مدرب حراس مرمى، محمد صادق مدير اداري، مرسي السيد مدير تنفيذي، جمال مطر اداري، بدر عبد العظيم اداري، سمير عبد اداري، عمر حسن طبيب، محمود سعيد طبيب، ايهاب السيد إصابات، محمد عبد القادر تدليك، وليد سلام تدليك

تشكيل جمهورية شبين في لقاء اليوم

محمد سعيد في حراسة المرمى

أيمن العادلي، عمرو ثابت، عمرو زينهم، أحمد سامي، أحمد الشرقاوي، محمد أبو طالب، أحمد أمين، محمد عزت، مصطفي زكي، ايمن سعد.

البدلاء

أحمد المحراث، أحمد صادق، طلبة محمد، محمد الشعراوي، محمود شعلان، محمد خالد، محمد منصور.

الجهاز الفني لجمهورية شبين

محمد الرشيدي مدير فني، علي سالم مدرب، محمد شعبان مدرب مساعد، عدلي محجوب مدرب حراس مرمى، ياسر سعفان مدير اداري، أحمد خيري مدير الكرة، محمد جمعة اداري، سامح بركات اداري، محمد حما اخصائي إصابات، أحمد عباس تأهيل.

طاقم تحكيم لقاء اليوم

محمود رشدي حكم ساحة، أحمد شاهين مشاهد اول، محمد علي مساعد ثاني حكم رابع اسلام راشد حكم رابع، ومراقب مسابقات ماهر اليمني
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