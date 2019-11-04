تفاصيل اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بالفيوم (صور)

عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والأستاذة إيمان ذكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد عبد الرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، والأستاذة ليلى قاسم، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وممثلين عن مجالس المدن والمديريات الخدمية ومديري الإدارات بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.



وخلال اللقاء كلف محافظ الفيوم، مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الإجتماعية الصعبة، كما وجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة وتوفير أكشاك لبعض الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة.



وكما كلف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة، كما كلف مسئولي الصحة بتوفير العلاج وعمل الفحوصات الطبية لعدد من الحالات المرضية.



وشدد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإستقبال المواطنين وبحث شكواهم والعمل علي حلها، كما أحال المحافظ موظف بمجلس مدينة الفيوم للتفتيش المالي والاداري لعدم مقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم، وفحص شكوى أحد المواطنين بقرية ابودنقاش التابعة لمركز إبشواي لاعتراض جاره من تغطية مصرف أمام منزله.



ووجه مسئولي مجلس مدينة طامية بتنفيذ حكم قضائي لأحد المواطنين بقرية بنوة التابعة لمركز طامية لقيام أحد المواطنين بردم مسقة المياه الخاصة به، كما كلف مسئولي مجلس مدينة سنورس باتخاذ كافة الإجراءات القانوينة لقيام أحد المواطنين بمدينة سنورس بإقامة مصنع للملابس داخل عمارة سكنية، مما يسبب ضرر على الأهالي كما وجه مسئولي مجلس مدينة اطسا بفحص شكوي أحد المواطنين بقرية الغرق لعدم استلام منزله بأرض أملاك الدولة.



وقام أيضا بتوجيه وكيل وزارة الصحة بإلغاء ندب موظفه تقيم بقرية كفر الصيادين بإبشواي تعمل بمديرية الصحة، وذلك لبعد المسافة بين محل الإقامة ومكان العمل.



وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم أن عام 2020 عام البدء في أكبر عدد من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

