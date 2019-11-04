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غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن توجه قوافل طبية مجانية إلى أودية الجوفة والمرير بمدينة أبورديس غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وإلى وادي فيران يومي الجمعة والسبت ٨، ٩ نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الوصول بالخدمات الطبية لأهالي وديان المحافظة والمناطق اﻷكثر احتياجا.

وتضم القافلة عدة تخصصات طبيه "باطنه وأطفال وجراحه وجلديه وأسنان ومسالك بولية ونساء وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، على أن يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

فيما اختتمت أعمال قافلة أوية الرينة والنهايات بمدينة رأس سدر بتوقيع الكشف والفحص الطبي على ١١٠ مريض وصرف العلاج اللازم لهم.
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
غدا.. قوافل طبية إلى وادي الجوفة ووادي المرير بأبو رديس (صور)
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