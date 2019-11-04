تنفيذ أحكام قضائية لتطهير المنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 108 حالات تعديات على الطريق العام تنوعت ما بين ضبط، كراسي واستاندات واوتاد حديدية وألواح خشب وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 17 مشتبها بهم، 2 بائع متجول، وتنفيذ 4 حكم جزئي، خيال وجمال.



وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 78 حالة تعديات على الطريق العام تنوعت ما بين ضبط كراسي واستاندات واوتاد حديدية وألواح خشب وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 10 قضايا اشتباه، وتنفيذ 2 حكم جزئي، وضبط قضية إنتحال صفة، 2 خيال وجمال، 3 بائع متجول، وبلغ الإجمالي 18 قضية جنائية مخالفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

