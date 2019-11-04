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"المالية": استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:04 م
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قيادات وزارة المالية
قيادات وزارة المالية
أحمد الشيخ
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قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مشروع ميكنة الاجراءات الضريبية الموحدة سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أضاف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، أن التحول الرقمي للمنظومة الضريبية يُسهم فى ضبط المجتمع الضريبي بشكل دقيق، ومكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات فى العالموتقتنايات الذكاء الاصطناعي.

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب "القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل" ويتضمن ميكنة ١٦عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من ٥٠ عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.

أضاف أن شركة IBM «آى. بي. إم» تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية الذي يعتمد علي أحدث التقنيات العالمية، بما يُسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.

قال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، علي أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.

أضاف أن هذا المشروع القومى يُسهم في حوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أكد تكريم التهامي، مدير عام شركة IBM «آى. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أسهمت منذ تأسيسها بمصر عام ١٩٥٤، في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية.

قال وائل عبدوش، مدير عام شركة «آى. بي. إم. مصر»،: نحن فخورون بأن تكون شركة IBM «آى. بي. إم» شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا المشروع القومى بالتعاون مع وزارة المالية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الذى يُسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت هدى منصور مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، أن الشركة تضع كل إمكاناتها فى خدمة المشروع القومى الضخم لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، لافتة إلى أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة.  

أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، أن نجاح الإقرارات الإلكترونية يشجعنا على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى يجمع العديد من الخبرات المحلية والدولية ويحظى بدعم القيادة السياسية، مشددًا على أن تكاتف جهود كل الجهات المعنية بتحديث المنظومة الضريبية يضمن سرعة ودقة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة على النحو الذى يُسهم فى جذب الاستثمارات.

أشار شريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»،  إلى أن إطلاق المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يُمَّثل يومًا تاريخيًا؛ فالتحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي.



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