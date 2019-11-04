التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير مبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ

منذ صباح اليوم الاثنين، شهد مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادات خاصة لبدء احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بالمطار، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في الموسم الشتوي الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.





بانرات إعلانية

وقد تزينت صالات المطار والمعدات الخاصة على أرض المهبط، بوضع بانرات إعلانية عن تشغيل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وسط استعدادات مكثفة من فرق العلاقات العامة بالمطار لاستقبال ضيوف الافتتاح.





9 مليون راكب

وسيفتتح وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، جميع أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل توسعة مبني الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.





تطوير المنظومة الأمنية

وتشمل أعمال التطوير أيضا، المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.





رفع كفاءة البنية التحتية

ويأتي مشروع مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بمصر.





مطار دولي

ومطار شرم الشيخ هو مطار دولي يبعد عن المدينة السياحية بمسافة 23 كم، يعرف سابقاً باسم مطار العفيرة الدولي، وهو من المطارات السياحية العملاقة، فقد تسلمته الهيئة المصرية للطيران المدني "وزارة الطيران المدني حالياً" بعد استرجاع باقي الأراضي المحتلة من سيناء وذلك في أبريل 1982 لإدارته مدنياً.





و كان به مبنى بسيط سابق التجهيز مقسم إلى صالة للسفر وأخرى للوصول وتستوعب كل منها 150 راكب / ساعة، وإقامة ترماك يسع 4 طائرات متوسطة.





المساحة الإجمالية للمطار

وتبلغ المساحة الأجماليه لمبنى الركاب الجديد حوالي 44000 متر مسطح يسع 2500 راكب / ساعة، وتم تزويد المبني بأحدث النظم التكنولوجية في العالم وربطه إلكترونيا مع المبني الأول بالمطار، وتم تجهيز المبني بأحدث نظم تأمين حقائب المسافرين من خلال جهازين لمسح الحقائب إلكترونيا وعزل أي حقيبة مثيرة لأي شكوك.





كما تم تصميم المبنى علي شكل قارب له جناحان أحدهما مخصص لصالات الوصول والآخر لصالات السفر, ومصمم الجزء الأوسط للمبني كافتيريات ومطاعم وصالونات لكبار الزوار وغرفة عمليات لإدارة المبني . والمبنى الجديد مسقوف بخيمة ضخمة مصنوعة من نسيج مكون من 7 طبقات ويتميز بالمرونة والقوة ومقاوم للحرارة حتى 220 درجة مئوية، ويبلغ عمره الافتراضي 30 عاما علي الأقل، وتعطي مظهرا جماليا لمبني الركاب في شرم الشيخ وطبيعة المكان.



