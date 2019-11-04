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"ظل رونالدو" لا يزال معلقا على سانتياجو بيرنابيو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:00 م
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رونالدو
رونالدو
مصطفي صابر
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غادر كريستيانو  ريال مدريد في صيف عام 2018 ولم يتم توقيع أي هداف يثق النادي في أنه سيتم توزيع شخصياته بطريقة سحرية ، بالطبع لم يحدث ذلك واستمروا في المعاناة في جميع المسابقات.

في الصيف الماضي ، تعاقد المرينجي مع ايدين هازارد كعلاج ، لكن على الرغم من صفاته ، فإن تسجيل 50 هدفًا في الموسم ليس شيئًا قام به على الإطلاق ، وصل لوكا يوفيتش أيضًا ، لكنه كافح من أجل الصدارة.

حقق ريال مدريد خمسة أهداف أمام ليجانيس ولم يكن أحد يتحدث عن كريستيانو ، لكن في معظم الأوقات كانت المباريات تشبه مباراة يوم السبت ضد ريال بيتيس ، حيث كان المرينجي يفوز بسهولة في وجود النجم البرتغالي.

بلغ معدل التحويلات الأسوأ منذ 2008/2009 ، في ريال مدريد 11.48 %، وهذا هو الموسم الحالي، ثاني أسوأ حالاتها هو 14.79 % في موسم  2018/19.

تحولوا مع كريستيانو نحو 20 % ، وهذا يعني أنهم انتقلوا من تسجيل واحد من كل خمس طلقات إلى ما يقرب من 10 في. قد يبدو الحديث عن غياب كريستيانو في نوفمبر 2019 وكأنه متناول ، ولكن ظله لا يزال معلقًا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

لا يظهر اسم ريال مدريد إلا في المركز 22 عندما يتعلق الأمر بأبرز نقاط التهديف في أوروبا ، ومع 24 هدفا في 14 مباراة ، صافي فريق زين الدين زيدان كل 52 دقيقة.

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