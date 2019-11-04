Advertisements
"ظل رونالدو" لا يزال معلقا على سانتياجو بيرنابيو
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:00 م
Advertisements
مصطفي صابر
Advertisements
غادر كريستيانو ريال مدريد في صيف عام 2018 ولم يتم توقيع أي هداف يثق النادي في أنه سيتم توزيع شخصياته بطريقة سحرية ، بالطبع لم يحدث ذلك واستمروا في المعاناة في جميع المسابقات.
في الصيف الماضي ، تعاقد المرينجي مع ايدين هازارد كعلاج ، لكن على الرغم من صفاته ، فإن تسجيل 50 هدفًا في الموسم ليس شيئًا قام به على الإطلاق ، وصل لوكا يوفيتش أيضًا ، لكنه كافح من أجل الصدارة.
حقق ريال مدريد خمسة أهداف أمام ليجانيس ولم يكن أحد يتحدث عن كريستيانو ، لكن في معظم الأوقات كانت المباريات تشبه مباراة يوم السبت ضد ريال بيتيس ، حيث كان المرينجي يفوز بسهولة في وجود النجم البرتغالي.
بلغ معدل التحويلات الأسوأ منذ 2008/2009 ، في ريال مدريد 11.48 %، وهذا هو الموسم الحالي، ثاني أسوأ حالاتها هو 14.79 % في موسم 2018/19.
تحولوا مع كريستيانو نحو 20 % ، وهذا يعني أنهم انتقلوا من تسجيل واحد من كل خمس طلقات إلى ما يقرب من 10 في. قد يبدو الحديث عن غياب كريستيانو في نوفمبر 2019 وكأنه متناول ، ولكن ظله لا يزال معلقًا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.
لا يظهر اسم ريال مدريد إلا في المركز 22 عندما يتعلق الأمر بأبرز نقاط التهديف في أوروبا ، ومع 24 هدفا في 14 مباراة ، صافي فريق زين الدين زيدان كل 52 دقيقة.
Advertisements