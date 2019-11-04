Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل شخص وإصابة 34 إثر هجوم بقنبلة يدوية في كشمير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلن مسؤولين هنود، أن شخصًا قتل وأُصيب 34 على الأقل، اليوم الاثنين، في هجوم بقنبلة يدوية في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير التي تديرها الهند، في أكثر حادثة دموية منذ تجريد نيودلهي، كشمير، من الوضع الخاص في 5 أغسطس.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن الجرحى، ومن بينهم ثلاثة من الشرطة شبه العسكرية الهندية، تم نقلهم إلى واحد من ثلاثة مستشفيات بعد الانفجار الذي وقع في شارع هاري سينغ في وسط المدينة. مضيفين، أن شخصًا واحدًا في حالة حرجة.

في وقت سابق، قال ف. ك. بيردي، أحد كبار مسؤولي شرطة سريناجار، في بيان، إن شخصًا قد مات وأُصيب 14 على الأقل.

يعاني وادي كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة والذي تطالب به كل من الهند وباكستان من الاضطرابات منذ أن أعلنت نيودلهي أنها ستجرد أراضيها من الحكم الذاتي والاستقلال.

وأغلقت الهند، الإنترنت وألقت القبض على الآلاف في حملة تاريخية قالت، إنها تهدف إلى منع الاضطرابات، بينما هاجمت الجماعات المتشددة التي تقاتل حكمها العمال المهاجرين من أماكن أخرى في البلاد.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والذي يشهد اضطرابات منذ إعلان نيودلهي في الخامس من أغسطس أنها ستلغي الوضع الخاص الذي يتمتع به الإقليم منذ فترة طويلة.

وقد قالت الشرطة الهندية، إن القوات الحكومية قتلت قائدًا متشددًا بارزًا وزميليه في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.

وأضاف قائد الشرطة ديلباغ سينغ، أـن حامد ليلاري ومعاونيه قتلوا مساء الثلاثاء 22 اكتوبر، في معركة بالأسلحة النارية اندلعت بعد أن شنت قوات الأمن الهندية عملية لمكافحة التمرد في جنوب منطقة أوانتيبورا.

وتابعت الشرطة، أن ليلهاري أصبح قائد عمليات " أنصار غزوات الهند"، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، بعد أن قتلت القوات الهندية أحد كبار المتشددين، ذاكر موسى، العام الماضي.

وأضاف "سينغ"، أن المجموعة قد تم القضاء عليها في كشمير بعملية القت التي وقعت يوم الثلاثاء.

تقاتل جماعات المتمردين في كشمير منذ عام 1989. وقد رفضوا مرارًا وتكرارًا وجود جماعات خارجية، بما في ذلك تنظيم القاعدة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الهندي، إن الجنود الباكستانيين قد استهدفوا موقعًا حدوديًا ومناطق مدنية على طول الحدود العسكرية في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل جنديين من الجيش ومدني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيودلهي كشمير جامو وكشمير باكستان الهند اسلام اباد

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

"فالفيردي" يفجر أزمة عنيفة في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

منذ حوالي 8 ساعات

"وقح".. إليسا تسُب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. مفاجآت في مخبأ الإرهابيين بسيناء (فيديو)

منذ ساعة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ ربع ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ أقل من ساعة

فضيحة ريال مدريد على شرف كريستيانو رونالدو

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

القوات الهندية تغلق كشمير.. وتعتقل زعماء انفصاليين

مقتل 10 جنود هنود بانفجار ضخم في إقليم جامو وكشمير

تخفيف حظر التجول في المدينة الرئيسية بكشمير لأداء صلاة الجمعة

مقتل شخص في كشمير الهندية قبل لقاء ترامب ومودي بمجموعة السبع

السلطات الهندية تعتقل أربعة آلاف شخص خلال حملة أمنية بكشمير

10 جرحى في انفجار بكشمير الهندية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

12:22 م

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

12:28 م

شاهد.. مفاجآت في مخبأ الإرهابيين بسيناء (فيديو)

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status