عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

استقر الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر الاستغناء عن كريم نيدفيد لاعب الوسط على سبيل الإعارة لأي فريق يطلب ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويرغب فايلر في منح كريم نيدفيد فرصة أخرى خارج الأهلي لمدة 6 شهور على الأقل حتى يستعيد مستواه خاصة أنه لم يشارك في المباريات منذ شهر أبريل الماضبي بعد خضوعه لعملية جراحة الركبة.

واعتمد مدرب الأهلي على حمدي فتحي وعمرو السولية في وسط الملعب وحسام عاشور كبديل لهما وهو ما يصعب من مشاركة كريم نيدفيد بينما في مركز صانع الألعاب هناك محمد مجدي أفشة اللاعب الأساسي في هذا المركز وله أكثر من بديل بخلاف نيدفيد.