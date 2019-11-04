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وزير الدفاع يغادر إلى اليونان لحضور التدريب البحرى المشترك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:04 م
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وزير الدفاع
وزير الدفاع
كريم وزيري
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غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة، متوجهًا إلى اليونان؛ لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك " ميدوزا -9 ".

كما يعقد القائد العام خلال الزيارة لقاءات رسمية مع وزيرا دفاع اليونان وقبرص وكبار المسئولين فى القوات المسلحة اليونانية والقبرصية لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وزيادة مجالات التعاون العسكرى والأمنى المشترك.

حيث تستمر فعاليات التدريب الذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان خلال عدة أيام، وبمشاركة طلبة الكلية البحرية بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة.

ويعد التدريب المشترك " ميدوزا-9 " من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التى تنفذ فى نطاق البحر المتوسط، وبما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون فى فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الإقتصادية والحيوية والتصدى لأى عدائيات محتملة.

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