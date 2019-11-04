تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (19) قضية أبرزها (دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، انتهاء فترة التصريح، سرقة ).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1142) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (176) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية متنوعة.





وتم إاخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – ملابس وأقمشة).