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تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:02 م
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بوابة الفجر
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – ملابس وأقمشة).

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (19) قضية أبرزها (دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، انتهاء فترة التصريح، سرقة ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1142) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (176) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية متنوعة.

وتم إاخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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