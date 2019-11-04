"المالية": إطلاق المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية لصالح الاقتصاد المصري





أطلق محمد معيط وزير المالية، المشروع القومى لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM آى. بي. إم العالمية، وشركة e-finance إي فاينيس، وشركة SAP ساب العالمية، وشركة Ernst and young إرنست أند يانج، وشركة أي. سي. أي. أس؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها.





حضر الاجتماع كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الكيال رئيس شركة أي. سي. أي. أس وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance إي فاينيس، وشريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young إرنست أند يانج، وتكريم التهامي مدير عام شركة IBM آى. بي. إم بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهدى منصور مدير عام شركة SAP ساب العالمية، ووائل عبدوش مدير عام شركة آى. بي. إم مصر، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بوزارة المالية.



