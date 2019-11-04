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"الإدريسي": مؤشرات الاقتصاد التركي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التصنيف الائتماني لوكالة فيتش الائتمانية أبقى على تصنيف أنقرة عند مستوى سلبي، مشددًا على أن وكالة "فيتش" لا تجامل أحد، وإنما تدرس السياسات النقدية والاقتصادية لدولة معينة والجدارة الائتمانية للاقتصاد، وتضع تصنيفها ونظرة مستقبلية للاقتصاد.

وأضاف "الإدريسي"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في تركيا، والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا والعديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تعيش في معزل عن العالم.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذا التوتر في العلاقات كفيل أن يجعل المؤسسات الخاصة ووكالات التصنيف الائتماني تصنف الاقتصاد التركي بأنه عالي المخاطر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن العديد من المؤشرات الاقتصادية في تركيا تشهد تراجع واضح، حيث أن أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد التركي أوضح انه حقق معدل نمو 1.5% بالسالب، منوهًا إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي بدأت تضعف بسبب هذه التقارير.

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