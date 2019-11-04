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ضبط 4 لسرقتهم 210 آلاف جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى شركات الدخان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:58 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بسرقة 210 آلاف جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى شركات الدخان.

وتبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من شخصين (مندوبا مبيعات بإحدى شركات الدخان) بأنه حال تواجدهما أمام إحدى الأكشاك بدائرة القسم بالسيارة "تابعة للشركة عملهما"، فوجئا بتوقف إحدى السيارات ترجل منها عدد (4 أشخاص "يحمل أحدهم سلاح ناري") وقاموا بتهديدهما وسرقة مبلغ مالي قدره (210 ألف جنيه " حصيلة البيع") من داخل سيارة الشركة، كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 6 أشخاص (من بينهم 4 لديهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين (بالقليوبية، والقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بالأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالي 53،700 جنيه "متحصلات الواقعة" - 2 فرد خرطوش عيار 12مم - 4 طلقات من ذات العيار - طبنجة صوت - 2 سلاح أبيض "مطواة، خنجر" - 3 قناع وجه - 2 شال - 2 لوحات سيارات – 2 سيارة مستأجرة "مُـسـتخدمـين في ارتكاب الواقعة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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