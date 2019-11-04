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رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:57 م
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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أعلنت محافظة سوهاج رفع 607 أطنان تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، وتحرير محضر بيئة لحرق "البوص" على مساحة 200 متر بأخميم.

وجاء ذلك خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة خلال الـ 6 أيام الماضية، للحفاظ على الشكل الحضاري.

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه نفذت حملة نظافة مكبرة استهدفت شارع البحر الأعظم، وطريق الزرازرة، وطريق المقابر، وطريق قرية نجع الجندي التابع لقرية السمطا، وأسفرت عن رفع 30 طن من القمامة والمخلفات، مشيرًا إلى رفع 40 طن آخرى بقرية السمطا، وطريق كورنيش النيل بالقرية، بالإضافة إلى رفع 60 طن قمامة وأتربة من قرية عرابة أبيدوس، ومدخل البلينا، وشارع الجمهورية، وشارع التحرير.

وقال محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم رفع 75 طن قمامة ومخلفات، ونواتج تطهير الري على طريق القنابرة، وأمام مدرسة نجع الدير الإعدادية والإبتدائية، ومن أمام الدير الأحمر، ورفع 150 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بالقنابرة والطاهات، وجع الجمل بقرية إدفا، مشيرا إلى نظافة مدخل قرية عرابة أبو الدهب.

وفي حي شرق سوهاج، قال أحمد شاكر رئيس الحي أنه تم رفع كفاءة النظافة في 40 شارعًا فرعيًّا ضمن مبادرة "الشارع جزء من بيتك" المنفذة بالحي.

وأشار ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت محيط مدرسة التجارة، وشارع الشهداء، والجمهورية، وشارع رجب حتى شارع سنبل، وأسفرت عن رفع 30 طن من الأتربة والمخلفات على جانبي الطرق.

وفي حي غرب، قالت فريدة سلام رئيس الحي أن قسم البساتين قام بتجميل المنطقة وتهذيب الأشجار بحديقة العروبة، وتنسيق أحواض الزرع والأشجار، وأعمال النظافة العامة بالمنطقة، مشيرة إلى رفع 25 طن من القمامة والمخلفات من مناطق المخبز الآلي، والحلاجة، وشارع المعمل، وشارع الإمام محمد عبده.

وذكر عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أنه تم رفع 12 طن من القمامة والمخلفات الصلبة من الطريقين السريع الشرقي، والغربي، وقريتي مشطا وسلامون، مشيرا إلى تغيير لمبات الإنارة والكشافات على الطريق السريع، كما تم البدء فى عمل حواجز خرسانية لتجميل شارع الساحل الغربي.

وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة عن رفع 140 طن تراكمات خلال حملة نظافة مكبرة شملت قرى " شندويل، وبناويط، والبطاخ، والغريزات، وأولاد إسماعيل"، وقرى "بهتا ونجع أبوعوض، والغريزات، والشيخ يوسف"، مشيرًا إلى أنه تم تغير كشافات الإضاءة ببعض الشوارع العامة والفرعية بالمدينة والقري، وأعمال التمهيد والنظاف بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة المراغة.

ولفت عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم الى تنفيذ حملات نظافة مكبرة بقرية الحواويش، وطريق مزرعة الألبان بقرية اليابات، ورفع آثار الصرف الصحي بالمنطقة، وتمهيد طريق الطوحين عقب أعمال مد كابل الكهرباء بالطريق، مشيرًا إلى رفع كميات من الأتربة والمخلفات بتلغت حمولتها 30 طن مخلفات صلبة.

وأضاف أنه تم ضبط حرق مكشوف على مساحة 200متر بناحية قرية الحواويش، لافتًا الى تحرير محضر بيئة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي حي الكوثر، قال أحمد الشطوري رئيس الحي أنه تم رفع 15 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة، خلال حملة مكبرة شملت مناطق " المساكن منخفضة التكاليف، وأبراج الأوقاف، والتعاونيات، ومنطقة الخدمات، وشوارع " المعهد الفني الصحي، ورئاسة الحي، وأمام السنترال"، مشيرًا إلى قص وتهذيب الأشجار، وتغيير كشافات أعمدة الإنارة في شوارع " المرور، والحماية المدنية، وفرق شرق، والمرحلة الثالثة لإسكان الشباب".
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
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