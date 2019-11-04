Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في محاولة انتحار ربة منزل من الطابق السادس بالمطرية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:57 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
تباشر نيابة المطرية التحقيق في واقعة محاولة انتحار سيدة بإلقاء نفسها من الطابق السادس من شرفة عقار في منطقة المطرية، واستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لتاكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة من بلكونة بالطابق السادس، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها المستشفى في حالة حرجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فضيحة ريال مدريد على شرف كريستيانو رونالدو

منذ 41 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ ساعة

"فالفيردي" يفجر أزمة عنيفة في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ ساعة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ 17 دقيقة

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"وقح".. إليسا تسُب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شاهد.. مفاجآت في مخبأ الإرهابيين بسيناء (فيديو)

منذ ساعة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 14 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

ربة منزل تنتحر من الطابق الرابع بعد انحياز عمها مع زوجها أثناء جلسة صلح بالمطرية

خانته مع 4 آخرين فكانت نهايتها مأسوية.. اعتراف مثير للزوج أمام المباحث

"على كتفها طفل ونازلة بحبل من بلكونة بالرابع".. التحقيق مع خادمة بالنزهة

لمرورها بحالة اكتئاب.. انتحار ربة منزل بكفر الشيخ

"رأيت دمائها تسيل بغزارة".. حارس العقار يدلي بأقواله بواقعة انتحار الخادمة الإندونيسية

"لم أسئ معاملتي معها".. أقوال مالكة الشقة في واقعة انتحار الخادمة الإندونيسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

12:22 م

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

12:28 م

شاهد.. مفاجآت في مخبأ الإرهابيين بسيناء (فيديو)

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status