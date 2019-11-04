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التحقيق في محاولة انتحار ربة منزل من الطابق السادس بالمطرية
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:57 م
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داليا عادل
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تباشر نيابة المطرية التحقيق في واقعة محاولة انتحار سيدة بإلقاء نفسها من الطابق السادس من شرفة عقار في منطقة المطرية، واستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لتاكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة من بلكونة بالطابق السادس، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها المستشفى في حالة حرجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة من بلكونة بالطابق السادس، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها المستشفى في حالة حرجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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