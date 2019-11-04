توزيع 145 ألف بطاقة تموينية على المواطنين في القليوبية

أعلن السيد الصباحي، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، توزيع 145 ألف بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل.



وأضاف "الصباحي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال شهر أكتوبر الماضى من العام الجارى، حيث جرى تحرير 1636 محضرا للمخابز والمطاحن بالمحافظة، وتنوعت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.



وأوضح "الصباحي"، أنه جرى تحرير أيضا 283 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما جرى تحرير 8 محاضر مواد بترولية، و15 محضرا لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

