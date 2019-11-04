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كيف تتعامل مع النساء الجميلات؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:55 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النساء الجميلات، فإن الكثير من الرجال يفسدون الأمور ثم يتساءلون عن سبب عدم حصولهم على أي استجابة.

قبل أن أخبرك عن كيفية التعامل مع النساء الجميلات، عليك أولًا التأكد من أن هؤلاء النساء اللاتي تتعامل معه يعرفن أنهن جميلات.

يعاني الكثير من الأشخاص الجذابين من مشاكل في الصورة الذاتية ولا يعرفون حتى أنهم جذابون !! ما سأتحدث عنه في هذا المقال هم الأشخاص الجميلون جدًا الذين يعرفون بالفعل أنهم جميلون.

• المرأة الجميلة تتطلب معاملة خاصة
1. لا تكن رجلًا لطيفًا جدًا: هؤلاء النساء دائمًا ما يطاردهن الناس. أن تكون لطيفًا جدًا معهم سيؤدي إلى ابتعادهم، لان كل ما سيتبادر الي أذهانهم سيكون "حسنًا، أنت معجب آخر"

2. لا تجاملها على الإطلاق: تفعل المجاملات المعجزات عندما تطمئن الشخص حول شيء لديه شكوك حوله. عندما تخبر امرأة متوسطة المظهر بأنها جميلة، فمن شأن ذلك أن يجعلها تشعر بحالة جيدة حقًا ولكن عندما تخبر امرأة ذات مظهر رائع أنها تبدو رائعة، ستحب نفسها فقط أكثر
 
3. كن جريئا !!: افعل شيئًا غير متوقع حتى لو كان انتقادهم. تعتاد المرأة الجميلة علي سماع كمات الاعجاب، فعندما ينتقدها شخص ما (بطريقة لائقة) ستحاول الحصول على اعجابه وستكون هي التي تطارده. لا أحد يحب الرفض
4. أظهر لها أنك أفضل منها: هؤلاء النساء يعتبرن أنفسهن مثاليات ويعتقدن أنهن يستحقن الأفضل. إن الطريقة الوحيدة لجذب هؤلاء النساء هي أن تظهر لهن أن إجمالي درجاتك أعلى منهن. أظهر لهم جيد او أنك أفضل منهم وستنال اعجابهم

• التعامل مع النساء الجميلات
يجب أن تكون مختلفًا وغامضا ولكن في نفس الوقت يجب ألا تكون أبدًا مضطربًا أو لطيفًا. إن كل امرأة حالة خاصة، وهذه النصائح المعممة، يمكن أن تساعدك فقط إلى حد معين. يشكل كل شخص المعايير التي يريد أن يجدها في شريكه المحتمل بناءً على تجارب حياته الشخصية. بمجرد التعرف على الشخص أكثر، وفك تشفير معاييره، ستتمكن من جذبه بسهولة.

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الكلمات المفتاحية

كيف تجذب المراة الجميلة كيف تتعامل مع النساء الجميلات • المرأة الجميلة تتطلب معاملة خاصة

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