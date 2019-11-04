بـ"أسلوب المفتاح المصطنع".. ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية) بارتكاب العديد من حوادث سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مُستقلا ً (سيارة مُبلغ بسرقتها ) وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاط تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها نظير دفع مبالغ مالية وأقر بقيامه بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعة سرقة "سيارة" تم ضبطها بإرشاده بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل دفع مبالغ مالية.