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مستشار خامنئي: "ترامب وقح وغير مهذب"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:53 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن مستشار المرشد الأعلى في إيران اللواء يحيى صفوي، وصف خلال كلمة ألقاها في المجلس الاستشاري الخاص للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"المتهور والوقح وغير المهذب".

 

وبحسب وكالة فارس، قال صفوي: "منذ الانقلاب الذي قادته أمريكا في إيران في 19 أغسطس 1953 والإطاحة بحكومة مصدق وعودة الشاه الهارب، حلت أمريكا عمليا محل بريطانيا في الهيمنة على إيران".

 

وأضاف: "حتى انتصار الثورة الإسلامية للشعب الإيراني العزيز في عام 1979 تحت قيادة الإمام الخميني، وحتى الآن لم تتخل أمريكا عن أطماعها في إيران ومنطقة غرب آسيا".

 

وأوضح اللواء صفوي، أن "النظام الأمريكي الناكث للعهود لم يكن معاديا لإيران فحسب، بل أن النزعة الاستكبارية والتوسعية للنظام السياسي الأمريكي منذ عهد نيكسون عام 1971 مع وجود عسكري وسياسي أقوى في غرب آسيا والشرق الأوسط بهدف الهيمنة الكاملة ونهب ثروات ونفط في المنطقة، ولا يزال هذا السلوك مستمرا، وتم تعريفه على أنه قضية مصالح وطنية من جانب أمريكا وسياستها الخارجية".

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، نيته الاحتفاظ بالنفط الموجود في شرق الفرات شمال سوريا وتوزيعه. وجدد في خطاب لترامب أمام أنصاره في ولاية "ميسيسيبي"، جنوبي الولايات المتحدة، عدم نيته الانخراط في معارك على الحدود السورية التركية "ليس علينا الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، لقد كانوا يتقاتلون لآلاف السنوات، ولكن ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط".

 

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الكلمات المفتاحية

وقح مستشار خامنئي غير مهذب ترامب

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