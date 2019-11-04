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١٢٦ فنانا وفنانة يشاركون فى معرض"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" بالهناجر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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مركز الهناجر
مركز الهناجر
شيماء عطية
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نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون، التابعين لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض لفنون الخط العربى والزخرفة بعنوان " القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" أمس الأحد فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية عام ٢٠٢٠.


وقد افتتح المعرض الفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، والشاعر عماد عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، وشيخ الخطاطين محمد حمام رائد الخطوط العربية، وكوكبة كبيرة من الفنانين عشاق فن الخط العربى والزخرفة منهم "ابراهيم وهبة، محمد عابدين البسيوني، اسماعيل عبده، الدكتور خالد مجاهد، عصام عبد الفتاح"، والإذاعى سيد حسن مدير البرامج الثقافية بإذاعة البرنامج العام، ومحسن عبيد الخطاط بالتليفزيون.


لمعرض يشارك فيه ١٢٦ فنانا وفنانة من مصر وإيطاليا وسوريا ولبنان والجزائر والهند وأمريكا وإندونيسيا، ويتضمن المعرض أكثر من ١٠٠ لوحة بأنواع الخطوط العربية المختلفة، مثل الخط الكوفي الذى يعد أقدم الخطوط، وخط النسخ الذي يستخدم في خط المصاحف، وخط الثلث الذى يرجع تسميته نسبة إلى سُمك القلم، وخط الرقعة وهو أكثر الخطوط العربية تداولًا واستعمالًا، والخط الديواني نسبة إلى دواوين السلاطين، والخط الفارسي نسبة إلى فارس.


يستمر المعرض حتى ٨ نوفمبر الجارى، قومسيرا المعرض الفنان أشرف حسن والفنان أحمد الشافعى، ويفتح المركز أبوابه لاستقبال زوار المعرض يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء
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