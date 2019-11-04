ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه





وبمواجهته إعترف بأنه تحصل على المركبة المضبوطة بحوزته من (عاطل، سن 27، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وأنه على علم أنها من متحصلات حادث سرقة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته "هو ثمن شراء مركبة "التوك توك" المستولى عليها من الأخير، وأمكن ضبطه وبمواجهته قرر بأنه وسيط بين المتهمان مرتكبى الواقعة والمتهم المضبوط.





وأقر أنهما (عاطلان، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار) والمستخدم فى إرتكاب الواقعة، وإعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان ومركبة "التوك توك" وإتهمهما بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه.وتبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (سائق "توك توك "، ومقيم بمحافظة القليوبية) بأنه حال قيادته لمركبة "التوك توك" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، فوجئ بشخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) قاما بإستيقافه والإستيلاء منه على المركبة كرهًا عنه تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة أحدهما، ولاذا بالفرار.من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط (عاطل، سن 27، ومقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزته مبلغ مالى (9600 جنيه).