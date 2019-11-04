فضيحة ريال مدريد على شرف كريستيانو رونالدو

استمرت معاناة نادي ريال مدريد الإسباني منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي وذلك في إحراز الأهداف وإنهاء الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى الخصوم.

وفشل ماريانو دياز وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش في تعويض جماهير ريال مدريد عن رحيل كريستيانو رونالدو.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن المُعدّل التهديفي السيء للفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو فمنذ عام 2008، سجّل ريال مدريد أقل معدل تحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 11.48%.. إذ صوّب لاعبي الفريق 209 مرة وسجلوا فقط 24 هدفًا.

بينما كان الموسم الماضي نسبته 14.73%.. المفاجآة أن المواسم التسعة الأخرى التي تقمص من خلالها رونالدو قميص الفريق كانت نسبة تحويل التصويبات إلى أهداف ما نسبته 20% أي أن الفريق كان يسجل هدفًا من بين كل 5 تصويبات، بينما الآن انخفضت النسبة بشكل مهول منذ رحيل اللاعب البرتغالي.