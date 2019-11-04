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ضبط تاجري "كيف" لإعادتهما تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:42 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال إعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وتبين أنهما (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وثالث العريش بشمال سيناء)، حيث يقوم أحدهما بتجهيز المواد الكميائية والخامات والأوانى اللازمة فى تصنيع مخدر الهيروين الخام، بينما يقوم الثانى بترويج المنتج النهائي من ذلك المخدر على عملائهما بالبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهداف المتهمين وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات في أحد الأكمنة التي أعدت لضبطهما بالقرب من مسكن الأول، وبتفتيشهما والسيارة والمسكن والمخزن الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، تم ضبط الآتي:

عدد ( 6000 ) قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر.
كمية من مخدر الهيروين وزنت (50 جرام).
عدد ( 10 ) أقراص مخدرة لعقار "الترمادول".
(عدد 23 برميل، عدد 5 أكياس) لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع والتى تستخدم فى عملية التصنيع وزنت ( 485 كيلو جرام ).
( عدد 19 زجاجة، عدد 13 جركن) لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع المستخدمة في عملية التصنيع.
مبلغ مالى قدره (190 ألف جنيه).
عدد ( 4 ) هواتف محمولة.
عدد ( 2 ) ميزان حساس.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات، وأيدا ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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