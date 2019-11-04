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دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
منى صموئيل
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بدأت اليوم الإثنين، فعاليات أعمال الدورة التدريبية الخاصة بتدريب ورفع الكفاءة لعدة فئات من العاملين ضمن الفريق الطبي من الصيادلة والتمريض وفني المعامل والإحصاء والمراقبين الصحين، الخاصة بمؤشرات جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

تتناول أعمال تلك الدورة التي يحاضرها أطباء من المكتب الفني بقطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، مفاهيم الرعاية الصحية الأولية، وأساسيات العمل التمريضي والصيدلي والمعملي والإحصائي، وكيفية تطبيق مؤشرات جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالوحدات والمراكز الصحية علي مستوي المحافظة وذلك للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي وفق معايير الجودة العالمية.

وتأتي فعاليات أعمال تلك الدورة في إطار تطوير النظام الصحي تنفيذا للأنشطة الخاصة بمؤشرات جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن المقرر إستمرار أعمال تلك الدورة حتي الخامس من نوفمبر الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بأن تلك الدورة تأتي في ضوء تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في إطار إستعدادات المديرية والمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وذلك للإهتمام برفع كفاءة العنصر البشري من الأطباء البشرين والتمريض والصيادلة والتدريب على معايير الجودة العالمية.
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
دورة تدريبية للصيادلة والتمريض حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضي (صور)
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