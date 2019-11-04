اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر تراجع جنيهين
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر
تراجعت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4_11_2019 بقيمة 2.13 في عيار 24 وعيار 21 تراجع بقيمة 1.86
تعرف علي اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر
وسجلت اسعارالذهب "عيار18"،.855.12 جنيه ، والذهب"عيار21"،677 جنيه، وسعر"عيار 24" 784.9جنية
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام
الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية
للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في مصر بالجنية المصري والدولار
اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
771 إلى 774
|
عيار 22
|
707 إلى 709
|
عيار 21
|
675 إلى 677
|
عيار 18
|
579 إلى 580
|
عيار 14
|
450 إلى 451
|
عيار 12
|
386 إلى 387
|
الاونصة
|
23,991 إلى 24,063
|
الجنيه الذهب
|
5,400 إلى 5,416
|
الكيلو
|
771,429 إلى 773,714
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
784.15
جنيه
|
$48.59
|
سعر الذهب عيار 22
|
718.81
جنيه
|
$44.54
|
اسعار الذهب عيار 21
|
686.15
جنيه
|
$42.51
|
اسعار الذهب عيار 18
|
588.12
جنيه
|
$36.44
|
سعر الذهب عيار 14
|
457.42
جنيه
|
$28.34
|
سعر الذهب عيار 12
|
392.08
جنيه
|
$24.29
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.06
جنيه
|
$18.22
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,387
جنيه
|
$1,511
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,489
جنيه
|
$340.10
|
اسعار كيلو الذهب
|
784,150
جنيه
|
$48,585
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.01
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26
|
1 نوفمبر
|
786.34
|
688.07
|
589.77
|
458.70
|
393.17
|
31 أكتوبر
|
785.68
|
687.48
|
589.27
|
458.31
|
392.84
|
30 أكتوبر
|
776.61
|
679.55
|
582.47
|
453.02
|
388.30
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
25 أكتوبر
|
781.17
|
683.54
|
585.89
|
455.69
|
390.59