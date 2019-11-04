اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر تراجع جنيهين

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر

تراجعت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4_11_2019 بقيمة 2.13 في عيار 24 وعيار 21 تراجع بقيمة 1.86

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار18"،.855.12 جنيه ، والذهب"عيار21"، 677 جنيه، وسعر"عيار 24" 784.9جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 771 إلى 774 عيار 22 707 إلى 709 عيار 21 675 إلى 677 عيار 18 579 إلى 580 عيار 14 450 إلى 451 عيار 12 386 إلى 387 الاونصة 23,991 إلى 24,063 الجنيه الذهب 5,400 إلى 5,416 الكيلو 771,429 إلى 773,714

























اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 بمحلات الصاغة فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 784.15 جنيه $48.59 سعر الذهب عيار 22 718.81 جنيه $44.54 اسعار الذهب عيار 21 686.15 جنيه $42.51 اسعار الذهب عيار 18 588.12 جنيه $36.44 سعر الذهب عيار 14 457.42 جنيه $28.34 سعر الذهب عيار 12 392.08 جنيه $24.29 سعر الذهب عيار 9 294.06 جنيه $18.22 اسعار أوقية الذهب 24,387 جنيه $1,511 اسعار جنيه الذهب 5,489 جنيه $340.10 اسعار كيلو الذهب 784,150 جنيه $48,585

اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 3 نوفمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14 2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26 1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17 31 أكتوبر 785.68 687.48 589.27 458.31 392.84 30 أكتوبر 776.61 679.55 582.47 453.02 388.30 29 أكتوبر 771.77 675.31 578.84 450.20 385.88 28 أكتوبر 774.93 678.08 581.21 452.05 387.47 27 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 26 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 25 أكتوبر 781.17 683.54 585.89 455.69 390.59









