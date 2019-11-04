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اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر تراجع جنيهين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019  في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 4_11_2019  في مصر

تراجعت اسعار الذهب في مصر اليوم  الاثنين 4_11_2019  بقيمة 2.13 في عيار 24  وعيار 21 تراجع بقيمة 1.86

تعرف علي اسعار الذهب  اليوم الاثنين 4_11_2019 في مصر

 

وسجلت اسعارالذهب "عيار18"،.855.12 جنيه ، والذهب"عيار21"،677 جنيه، وسعر"عيار 24" 784.9جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في مصر بالجنية المصري  والدولار

اسعار الذهب  اليوم الاثنين 4_11_2019 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23,991 إلى 24,063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771,429 إلى 773,714







اسعار الذهب  اليوم الاثنين 4_11_2019 بمحلات الصاغة فى مصر

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

784.15 جنيه

$48.59

سعر الذهب عيار 22

718.81 جنيه

$44.54

اسعار الذهب عيار 21

686.15 جنيه

$42.51

اسعار الذهب عيار 18

588.12 جنيه

$36.44

سعر الذهب عيار 14

457.42 جنيه

$28.34

سعر الذهب عيار 12

392.08 جنيه

$24.29

سعر الذهب عيار 9

294.06 جنيه

$18.22

اسعار أوقية الذهب

24,387 جنيه

$1,511

اسعار جنيه الذهب

5,489 جنيه

$340.10

اسعار كيلو الذهب

784,150 جنيه

$48,585

اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

3 نوفمبر

786.28

688.01

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26

1 نوفمبر

786.34

688.07

589.77

458.70

393.17

31 أكتوبر

785.68

687.48

589.27

458.31

392.84

30 أكتوبر

776.61

679.55

582.47

453.02

388.30

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59





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