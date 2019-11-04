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"فالفيردي" يفجر أزمة عنيفة في برشلونة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
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فالفيردي
فالفيردي
الفجر الرياضي
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اشتعلت أزمة عنيفة في فريق برشلونة الإسبلاني بطللب اللاعب الشاب ريكي بويج، الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمر فالفيردي في تجاهله وعدم إشراكه في المباريات.

 

ويعد ريكي بويج أحد اللاعبين الصاعدين المميزين ويصفه البعض أنه "جوهرة برشلونة" ويعتبر إحدى ركائز برشلونة في المستقبل القريب؛ لكنه فيما يبدو أصابه الملل من عدم اللعب مع الفريق الأول.

 

 وقال ريكي بويج لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إنه يشعر بالاستياء من عدم استدعائه لخوض المباريات مع الفريق الأول بل إن الأمر ازداد سوءًا بعدم استدعائه للتدريب مع فالفيريد بعكس الموسم الماضي، الذي كان يتدرب فيه مع ميسي ورفاقه، ثم يعود للفريق الثاني لبرشلونة.

 

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